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Boe Başkanı Carney'den Enflasyon Değerlendirmesi

İngiliz parlamentosunda vekillerin bankanın para politikasına ilişkin sorularını yanıtlayan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülkede enflasyonun gelecek üç yıllık dönemin son yılında bankanın yüzde 2 seviyesine çekilebileceğini fakat bunun iki yıldan önce mümkün olmayacağını söyledi.

Boe Başkanı Carney'den Enflasyon Değerlendirmesi

İngiliz parlamentosunda vekillerin bankanın para politikasına ilişkin sorularını yanıtlayan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülkede enflasyonun gelecek üç yıllık dönemin son yılında bankanın yüzde 2 seviyesine çekilebileceğini fakat bunun iki yıldan önce mümkün olmayacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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