Boe Başkanı Carney'den Enflasyon Değerlendirmesi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, enflasyonun gelecek üç yıllık dönemin son yılında yüzde 2,0 seviyesine çekilebileceğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda vekillerin bankanın para politikasına ilişkin sorularını yanıtlayan Carney, ülkede enflasyonun gelecek üç yıllık dönemin son yılında yüzde 2 seviyesine çekilebileceğini, fakat bunun iki yıldan önce mümkün olmayacağını vurguladı. Önümüzdeki dönemde olası faiz adımlarına ilişkin olarak ise Carney, "Bir yola adanmış değiliz. Yada çok istisnai durumlar hariç belirli bir güzergaha ilişkin yönlendirme veriyor değiliz." ifadelerini kullandı. İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane de önümüzdeki dönemde bankanın temel öngörüsünden daha hızlı bir şekilde politika faiz artışına gidilebileceğini söyledi.

Haldane, "Bence beklenen ivmeden daha yüksek bir potansiyel var. Benim görüşüm bu (adım), faiz artışı yolundaki riskleri dengeleyerek, enflasyonda sürdürülebilirliğe dönülmesi için gerekli olabilir." ifadelerini kullandı. Ülkede ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bu ay başında beklentilerle uyumlu şekilde politika faiz oranını yüzde 0,5 seviyesinde bırakmıştı. BoE Başkanı Carney ise faiz kararının ardından, "Faizleri kademeli bir şekilde olmakla birlikte daha hızlı ve kasım ayındaki tahminimizden daha fazla artırmamız gerekebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.?