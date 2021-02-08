BoE Başkanı Bailey'den "kısıtlamaların kalkmasıyla tüketici harcamalarının artacağı" öngörüsü
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BoE Başkanı Bailey'den "kısıtlamaların kalkmasıyla tüketici harcamalarının artacağı" öngörüsü

08.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:45
BoE Başkanı Bailey'den

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirtti.

Bailey, İngiliz The Observer gazetesine verdiği röportajda, salgının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirten Bailey, "İnsanları bu kadar uzun süre içeride tuttuktan sonra (kısıtlamalar kalkınca) harcayacaklardır." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda BoE'nin, tahvil alım programı kapsamında çevreci öncelikleri önemseyen şirketlerin teşvik edilmesi yönünde bir düzenlemeyi de kamuoyu ile paylaşmaya hazırlandığını bildiren Bailey, "Diğer iyi bir haber ise ABD'de çok büyük bir vites değişimi görüyoruz. Bu, uluslararası çapta değişim için itici gücü artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Bailey, çevre ve iklim konularında ilerleme kaydedileceği konusunda "oldukça iyimser" olduğunu da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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