BoE/Bailey: Negatif faizler üzerinde çalışmalarımız sürüyor
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BoE/Bailey: Negatif faizler üzerinde çalışmalarımız sürüyor

05.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:13
BoE/Bailey: Negatif faizler üzerinde çalışmalarımız sürüyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, negatif faizlere ilişkin bir politika üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini, ancak bunun uygulanmasına ilişkin her hangi bir zaman çizelgesi oluşturmadıklarını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, negatif faizlere ilişkin bir politika üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini, ancak bunun uygulanmasına ilişkin her hangi bir zaman çizelgesi oluşturmadıklarını söyledi.

Avrupa Birliği ile mal ve hizmetler ticaretinin zaman içinde büyük olasılıkla azalacağını ve bunun da Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) üzerinde bir yük oluşturacağının altını çizen Bailey, ancak, ülkesinin bir "çift-dipli durgunluk için olmadığını" vurguladı.

BoE bugün faiz kararına ilişkin açıklamasında, Birleşik Krallık genelindeki ikinci Covid-19 kısıtlama uygulamalarının ekonomide yaratacağı tahribatı önlemeye çalışırken uyguladığı devasa tahvil alım programını, 150 milyar sterlin daha artırdığını duyurdu.

Böylece BoE, 100 milyar sterlinlik artışla 845 milyar sterline yükseltilmesi beklenen varlık alım programının büyüklüğünü 895 milyar sterline çıkardı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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