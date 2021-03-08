BoE/Bailey: Covid sonrası "çifte toparlanma" gerekecek
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BoE/Bailey: Covid sonrası "çifte toparlanma" gerekecek

08.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:50
BoE/Bailey: Covid sonrası

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, koronavirüs pandemisi kaynaklı krizden çıkış için, ekonominin hem talep tarafında toparlanma, hem de arz tarafında toparlanma gerçekleşmesinin gerekeceğine dikkat çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, koronavirüs pandemisi kaynaklı krizden çıkış için, ekonominin hem talep tarafında toparlanma, hem de arz tarafında toparlanma gerçekleşmesinin gerekeceğine dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta 2005 yılında kurulan Resolution Foundation (Çözüm Vakfı) tarafından Pazartesi günü düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, "ikili bir iyileşme olmazsa ortaya çıkan sorunları ele almanın daha zor olacağını" vurgulayan  Bailey, her iki alanda da yapısal reformların kriz sürecinde gerçekleşebileceği uyarısı yaptı. 

Covid şokunun yanı sıra, arz ve talepteki gelişmelerin de, politika tepkisinin doğasını ve özellikle de kriz kaynaklı işten çıkarmaları yansıttığını vurgulayan Bailey, "İstihdamı geçici olarak destekleyen bu plan işsizlikte çok daha büyük bir artış olmasını önledi" diye ekledi ve bunun da arzda daha küçük bir düşüşe ve çok daha geniş bir fazla kapasite marjına neden olacağını söyledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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