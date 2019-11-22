Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi

22.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:19

İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. 22 tane lüks otomobil çalan zanlıların sipariş üzerine hırsızlık yaptığı öğrenildi.



İstanbul polisi, 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesine operasyon düzenledi. Kırklareli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda çete liderleri Adnan K., Ayhan K. ve Ali K. isimli kardeşler yakalandı. 22 tane lüks otomobil çalan hırsızların, araçların şase ve motor bilgilerini değiştirdikleri anlaşıldı. Çetenin sipariş üzerine otomobil çaldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA