Bodrun Ultra Maratonu'nda 600 sporcu yarıştı

BODRUM, MUĞLA (DHA) -

BODRUM Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'inci kez düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu'nda yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 600 sporcu yarıştı. Maratona katılan sporcular, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında zarar gören bölgelerden geçerek farkındalık oluşturdu. Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alan maratonda sporcular 60 kilometre, 23 kilometre, 10 kilometre ve 6 kilometre parkurlarında koştu. Yarışmanın ödül töreni, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de yapıldı. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ödül töreninde yaptığı konuşmada maratonda koşan sporcuların hem doğa, hem de meme kanseri konusunda farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti.

Yurt, "Bu yıl 5'incisi düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu, Bodrum'un eşsiz doğasını koşarak keşfetmek için yurt içinden ve yurt dışından gelen 600'e yakın sporcumuzla gerçekleşti. Sporcularımız Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayarak Bodrum patikalarında koşularına devam ederken, yangından zarar gören bölgelerimizden geçerken anlamlı bir koşuya imza atıp farkındalık oluşturdular. Aynı zamanda Bodrun Ultra Maratonu, meme kanseri farkındalığı için koşan Belçikalı katılımcılara da ev sahipliği yaptı. Meme kanseri geçirmiş kişilerin spor ile hayata yeniden tutunmaları için koşan ekibe de bu anlamlı farkındalığı yarattıkları için Bodrum Belediyesi ve Sayın Başkanımız Ahmet Aras adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Yardımcısı Yurt, Bodrum Belediyesi olarak temel hedeflerinin Bodrum'u spor turizminde söz sahibi bir kent seviyesine getirmek olduğunu söyledi. Bodrum'un bu tür etkinliklerle anılarak yoluna devam edeceğini kaydeden Yurt, "Çok renkli ve şenlik havasında geçen bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor ve sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.