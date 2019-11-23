23.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dördüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonunun katkılarıyla, elektrik dağıtım şirketi Aydem'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı atletlerin de olduğu yaklaşık 800 kişi kayıt yaptırdı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda 60 kilometre mücadelesinin startının ardından, çocukları spora özendirmek amacıyla kısa mesafeli çocuk yarışı yapıldı. Daha sonra 6,10 ve 23 kilometre koşuları başladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu yarışların startında sporculara başarılar diledi.

Bazı ebeveynlerin çocukları ile katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Büyük bölümü doğayla iç içe geçecek yarışlarda dereceye girenlere düzenlenecek törende kupaları verilecek.

Kaynak: AA