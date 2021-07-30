Bodrumsporlu Batuhan İçel'e gitti
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Bodrumsporlu Batuhan İçel'e gitti

Bodrumsporlu Batuhan İçel'e gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bodrumspor, oyuncusu Batuhan Ayvaz'ı İçel İdman Yurdu'na kiraladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bodrumspor, oyuncusu Batuhan Ayvaz'ı İçel İdman Yurdu'na kiraladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Batuhan Ayvaz için İçel İdman Yurdu ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. Forvette görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 19 maçta görev yapıp 3 kez fileleri havalandırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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