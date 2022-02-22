Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek - Haberler
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Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup eden zirve adaylarından Bodrumspor yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

SİVAS (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup eden zirve adaylarından Bodrumspor yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ömer Faruk Turtay görev alacak. Bodrumspor'da orta saha Erkan Değişmez kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, zirve mücadelesinde bundan sonraki her maçın önemli olduğunu belirterek, "Karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı davet ediyorum" dedi.

Yeşil-beyazlı ekip bu maç öncesi grupta 47 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Sivas Belediyespor ise 48 puanla 3'üncü konumunda.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor, Haberler

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