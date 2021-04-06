Bodrumspor yeniden çıkış peşinde

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrumspor yarın Mamak Futbol Kulübü'ne misafir olacak.
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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrumspor yarın Mamak Futbol Kulübü'ne misafir olacak. Çubuk İlçe Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sıralamada 52 puanla 7'nci basamakta yer alan Bodrumspor'un teknik direktör Tahsin Tam, Ankara'dan 3 puanla döneceklerine inandığını dile getirdi.
- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı