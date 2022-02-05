Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

AA, Ali Ballı - Spor
 - Güncelleme:
Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

Bodrumspor Wushu Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Bodrumspor Wushu Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Wushu ve Kung Fu Federasyonu'nun 2022 Yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan ve 5-13 Şubat'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek minikler, gençler, büyükler, veteranlar, bay ve bayan taolu-sanda-tui shou ve büyükler Takım Wushu Şampiyonasına Bodrum'dan 9 sporcu ve iki antrenör katılıyor.

Wushu Muğla İl Temsilcisi ve antrenör Ali Top, Muğla'yı temsilen katılacak sporcu ve antrenörlerin tamamının Bodrumspor Wushu branşı sporcuları olduğunu söyledi.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Ali Top, Kemer'den madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AA / Ali Ballı - Spor

Antalya, Türkiye, Kemer, Wushu, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title