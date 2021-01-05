Bodrumspor ve Turgutluspor derbide rakip
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Bodrumspor ve Turgutluspor derbide rakip

05.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:01
Bodrumspor ve Turgutluspor derbide rakip

Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bodrumspor ve Turgutluspor yarın devrenin son haftasında Ege derbisinde kozlarını paylaşacak.

Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bodrumspor ve Turgutluspor yarın devrenin son haftasında Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Aykut Sergin'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

Geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 6-1 yenen ev sahibi Bodrumspor'da sakat Harun dışında eksik bulunmazken, Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Turgutluspor'da kart cezalıları Mithat ve Süleyman karşılaşmada görev alamayacak. Yakaladığı çıkışla 26 puanla 8'inci sırada yer alan Bodrumspor'un teknik direktörü Tahsin Tam sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Üst üste galibiyetlerle 36 puana yükselen 3'üncü Turgutluspor'un çalıştırıcısı İbrahim Cezayir de evlerine mutlu döneceklerini ifade etti. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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