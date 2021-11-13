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Bodrumspor Van'da sahaya çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor Van'da sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor yarın Silahtaroğlu Vanspor'un misafiri olacak.

VAN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor yarın Silahtaroğlu Vanspor'un misafiri olacak. Van Atatürk Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sıralamada 20 puanla 8'inci durumda olan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, zorluk seviyesi yüksek bir maça çıkacaklarını söyledi. Taşdemir, "Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. İnanıyorum ki buradan iyi bir sonuçla ayrılacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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