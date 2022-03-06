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Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer'i 3-0 yenen Bodrumspor zirve yarışında seriye bağladı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer'i 3-0 yenen Bodrumspor zirve yarışında seriye bağladı. Bu galibiyetle 4'te 4 yapan yeşil-beyazlılar lider Sakaryaspor'u 6 puan geriden takibini sürdürürken, teknik direktör İsmet Taşdemir sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını söyledi. Son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor'da Taşdemir, "Ligin ikinci yarısında hiç yenilmedik. Çok iyi bir seri yakaladık. Önümüzde Sakaryaspor ve 1461 Trabzon var. Biz kazandıkça daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk yolunda her maç bizi adımıza final niteliği taşıyacak" dedi.

Bodrumspor hafta içi erteleme maçında Ergene Velimeşe deplasmanında terleyecek.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Sakaryaspor, Sarıyer, Spor, Haberler

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