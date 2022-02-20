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Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bodrumspor rakibini 3-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bodrumspor rakibini 3-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Geçen hafta evinde Serik Belediyespor'la berabere kalıp kritik 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar kaybı telafi etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, lider Sakaryaspor ile aralarında 8 puan fark bulunduğunu belirterek, "Önümüzde oynanmamış 13 maç var. Bu periyotta her karşılaşma bizim adımıza final niteliğinde. İyi bir kadromuz var. İnanıyorum ki layık olduğumuz yerlere geleceğiz" dedi.Bodrumspor, çarşamba günü evinde Sivas Belediyespor'la karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Spor, Haberler

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