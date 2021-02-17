Bodrumspor'un rakibi Tarsus
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Bodrumspor'un rakibi Tarsus

17.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:05
Bodrumspor'un rakibi Tarsus

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçtır bileği bükülmeyip Play-Off yarışına ortak olan Bodrumspor, yarın Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçtır bileği bükülmeyip Play-Off yarışına ortak olan Bodrumspor, yarın Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. İlk yarıda uzun süre düşme hattından çıkamadığı grupta son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip haftaya 39 puanla altıncı sırada başladı. Tarsus'un ise 33 puanı bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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