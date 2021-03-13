Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor
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Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor

13.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:07
Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'la 3-3 berabere kalıp yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Bodrumspor, yarın evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'la 3-3 berabere kalıp yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Bodrumspor, yarın evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda hakem Efe Tanrıverdi'nin yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Tahsin Tam, Sakaryaspor'un Play-OIff yolundaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Uzun süredir yenilmiyoruz. İyi bir gidişatımız var. Sakaryaspor karşısında da kazanıp seriyi sürdüreceğiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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