Bodrumspor'un rakibi Kırklarelispor
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Bodrumspor'un rakibi Kırklarelispor

23.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:18
Bodrumspor'un rakibi Kırklarelispor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyip Play-Off hattına giren Bodrumspor yarın deplasmanda KırkKırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyip Play-Off hattına giren Bodrumspor yarın deplasmanda KırkKırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Krklareli Atatürk Stadı'nda Murat Türkoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bodrum'da sezonu kapatan Harun'un yanı sıra sakatlanan takımın en skorer ismi Ozan Sol ile Medeni forma giyemeyecek. Teknik direktör Tahsin Tam, çok iyi bir seri yakaladıklarını ifade ederek, "Kırklarelispor da bizim gibi Play-Off hesapları yapıyor. Zor bir müsabakaya çıkacağız. Kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Grupta Bodrumspor 42 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 38 puanla 7'nci durumda. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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