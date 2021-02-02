Bodrumspor'un rakibi GMG Kastamonuspor
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Bodrumspor'un rakibi GMG Kastamonuspor

02.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:41
Bodrumspor'un rakibi GMG Kastamonuspor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek Play-Off yolunda ümitlenen Bodrumspor, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek Play-Off yolunda ümitlenen Bodrumspor, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak. Gazi Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev alacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatarak, "Çıkışımızı Kastamonu'da da sürdürüp Play-Off için önemli bir adım atmak istiyoruz. Futbolcularıma güvenim tam. Evimize mutlu döneceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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