Bodrumspor'un rakibi GMG Kastamonuspor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek Play-Off yolunda ümitlenen Bodrumspor, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak. Gazi Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev alacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatarak, "Çıkışımızı Kastamonu'da da sürdürüp Play-Off için önemli bir adım atmak istiyoruz. Futbolcularıma güvenim tam. Evimize mutlu döneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı