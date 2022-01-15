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Bodrumspor'un rakibi Afjet Afyonspor

Bodrumspor'un rakibi Afjet Afyonspor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 31 puanla 9'uncu basamakta tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci yarının ilk haftasında Afjet Afyonspor'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 31 puanla 9'uncu basamakta tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci yarının ilk haftasında Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Zafer Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Yakup Özhan yönetecek. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi.

Taşdemir, "İyir bir başlangıç yapmak istiyoruz. Devre arasını verimli geçirdik. İkinci yarıda tek amacımız üst sıralarda yer alabilmek" diye konuştu.


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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 31 puanla 9'uncu basamakta tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci yarının ilk haftasında Afjet Afyonspor'a konuk olacak.

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