Bodrumspor'un kuruluşunun 90. yıl dönümü
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Bodrumspor'un kuruluşunun 90. yıl dönümü

31.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:25
Bodrumspor'un kuruluşunun 90. yıl dönümü

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor AŞ'nin kuruluşunun 90. yılı kutlandı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor AŞ'nin kuruluşunun 90. yılı kutlandı.

1931 yılında kurulan kulübün kuruluş yıl dönümü kapsamında, Kızılağaç Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman öncesi pasta kesildi.

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Kulübümüzü çok iyi günler bekliyor. Bu sezon 1. Lige çıkabilmek için play-offlara kalmak istiyoruz. Yeni transferlerle ekibimizin güçlendiğine inanıyoruz." dedi.

Başkan Karakaya ve antrenör Tahsin Tam'ın birer pasta kestiği kutlamada neşeli anlar yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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