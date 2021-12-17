Bodrumspor'un konuğu Niğde Anadolu FK

NİĞDE (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için ümitlenen Bodrumspor yarın evinde Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Mehmet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Muhammet Aran müsabakada görev yapamayacak. Bodrumspor bu karşılaşma öncesi 30 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Niğde Anadolu FK ise 5 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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