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Bodrumspor'un konuğu Ergene Velimeşespor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor'un konuğu Ergene Velimeşespor

TFF 2'nci Lig KırmızI Grup'ta Afjet Afyonspor ve Diyarbekirspor'u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor yarın sahasında Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig KırmızI Grup'ta Afjet Afyonspor ve Diyarbekirspor'u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor yarın sahasında Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Veli Karakaya düdük çalacak. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Tahsin Tam, Ergene Velimeşespor müsabakasında 3 puan beklediklerini söyledi. Tam, "Bodrumspor olarak sezona istediğimiz gibi başladık. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Evimizde taraftarımızın desteğini alarak kazanmayı hedefliyoruz" dedi.


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Haber: Bodrumspor'un konuğu Ergene Velimeşespor - Haberler Spor
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