Bodrumspor'un konuğu Bayburt Özel İdarespor
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Bodrumspor'un konuğu Bayburt Özel İdarespor

Bodrumspor'un konuğu Bayburt Özel İdarespor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 yenilerek Play-Off potasına girme şansını kaçıran Bodrumspor yarın evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 yenilerek Play-Off potasına girme şansını kaçıran Bodrumspor yarın evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Eren Gökmen düdük çalacak.

Teknik direktör Tahsin Tam, bitime 4 maç kala Play-Off barajının yalnız 2 puan gerisinde olduklarını belirterek, "Çok kritik haftalara girdik. Evimizde kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Ben hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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