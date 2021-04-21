Bodrumspor'un konuğu Bayburt Özel İdarespor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 yenilerek Play-Off potasına girme şansını kaçıran Bodrumspor yarın evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 yenilerek Play-Off potasına girme şansını kaçıran Bodrumspor yarın evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Eren Gökmen düdük çalacak.

Teknik direktör Tahsin Tam, bitime 4 maç kala Play-Off barajının yalnız 2 puan gerisinde olduklarını belirterek, "Çok kritik haftalara girdik. Evimizde kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Ben hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı