Bodrumspor Topuk Yaylası'nda kampa girdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'üncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'üncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi. Yeşil-beyazlılar bugün itibarıyla Düzce Topuk Yaylası Resort&Sport Otel'de toplanarak 3'üncü etap kamp hazırlıklarına başladı. 4-15 Ağustos arası Düzce'de kampta olacak olan Ege ekibi 2 günlük iznin ardından 18 Ağustos'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı