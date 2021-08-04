Bodrumspor Topuk Yaylası'nda kampa girdi
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Bodrumspor Topuk Yaylası'nda kampa girdi

Bodrumspor Topuk Yaylası'nda kampa girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'üncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'üncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi. Yeşil-beyazlılar bugün itibarıyla Düzce Topuk Yaylası Resort&Sport Otel'de toplanarak 3'üncü etap kamp hazırlıklarına başladı. 4-15 Ağustos arası Düzce'de kampta olacak olan Ege ekibi 2 günlük iznin ardından 18 Ağustos'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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