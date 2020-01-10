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Bodrumspor Timur'u aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bandırmaspor'dan ayrılan santrfor Timur Kosovalı ile anlaştı.

10.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:17
Bodrumspor Timur'u aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Belediyesi Bodrumspor, Bandırmaspor'dan ayrılan santrfor Timur Kosovalı ile anlaştı. Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle Bandırma ekibinde ligde 2, kupada 1 müsabakada forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Antalyaspor'da profesyonel olan gurbetçi golcü, Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Tekirova Belediyespor, İstanbulspor, Kayseri Şekerspor, Bandırmaspor, Göztepe, Ankaragücü, Keçiörengücü, Amed Sportif, Sancaktepe Belediyespor ve Tokatspor'da da oynadı.


Kaynak: DHA
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