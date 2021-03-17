Bodrumspor telafi peşinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor'a son dakika golüyle mağlup olarak hem 15 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan, hem de puan tablosunda ikinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Bodrumspor, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak.