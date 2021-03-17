Bodrumspor telafi peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrumspor telafi peşinde

17.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:14
Bodrumspor telafi peşinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor'a son dakika golüyle mağlup olarak hem 15 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan, hem de puan tablosunda ikinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Bodrumspor, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor'a son dakika golüyle mağlup olarak hem 15 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan, hem de puan tablosunda ikinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Bodrumspor, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak. Karacabey Fehmi Gerçekler Stadı'nda Ozan Bileyci'nin yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 49 puanla 4'üncü basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda, Sakaryaspor maçında sarı kart gören Celal cezası nedeniyle Karacabey deplasmanında oynayamayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrumspor telafi peşinde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:14:42. #1.15#
title