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Bodrumspor tam yol ileri

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor tam yol ileri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'te 3 yaparak zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'te 3 yaparak zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle Süper Lig tecrübesi olan birçok deneyimli futbolcuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, evinde Ergene Velimeşespor engelini 3-0'lık skorla geçerek puanını 9'a yükseltti. İlk iki maçında Afjet Afyonspor'u sahasında 2-1, Diyarbekirspor'u da deplasmanda 2-0 yenen Bodrumspor, geçen sezondan beri dümende olan teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde çıkış yakaladı. Takımının performansında çok memnun olduğunu dile getiren Tahsin Tam, "Sezon başlarında oynanan maçlar zorlu geçer. Biz bu süreci kazanarak atlatıyoruz. Seri galibiyetleri sürdürmek en büyük hedefimiz" dedi.

Bodrumspor bu hafta Sakaryaspor deplasmanına çıkacak.


Bodrumspor tam yol ileri

Bodrumspor tam yol ileri

Bodrumspor tam yol ileri

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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