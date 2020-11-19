Bodrumspor son saniyede yıkıldı
19.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:29
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Karacabey Belediyespor galibiyetleriyle düşme hattından çıkan Bodrumspor, Sivas Belediyespor önünde üst üste 3'üncü galibiyetini alma fırsatını 90+4'üncü dakikada kaçırarak kahroldu.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Karacabey Belediyespor galibiyetleriyle düşme hattından çıkan Bodrumspor, Sivas Belediyespor önünde üst üste 3'üncü galibiyetini alma fırsatını 90+4'üncü dakikada kaçırarak kahroldu. Rakibi karşısında uzatmanın son anlarına 2-1 galip girmişken 90+4'te Burak'la karşı karşıya pozisyonda 3'üncü golü atıp maçı bitirme fırsatını tepen Bodrum, ani atakta dönen topun kalesinde gol olmasıyla yıkıldı. Beraberliğe sevinemeyen yeşil-beyazlı ekip 12 puanla 11'inci sırada kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ