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Bodrumspor seriyi sürdürecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenip 4'te 4 yapan, son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan zirve takipçisi Bodrumspor, yarın erteleme maçında Ergene Velimeşespor deplasmanına çıkacak.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenip 4'te 4 yapan, son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan zirve takipçisi Bodrumspor, yarın erteleme maçında Ergene Velimeşespor deplasmanına çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Reşat Onur Coşkunses görev alacak. Bodrumspor'da kart cezalısı Onur Akbay maçta forma giyemeyecek. Lider Sakaryaspor'u 6 puan geriden takip eden 56 puanla 3'üncü basamaktaki Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, mutlak galibiyet hedeflediklerini ve zirve yarışında avantaj yakalayacaklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor, Haberler

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