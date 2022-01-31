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Bodrumspor seriye bağladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Sakaryaspor'u 1-0 yenmeyi başaran Bodrumspor, iddialı konuma geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Sakaryaspor'u 1-0 yenmeyi başaran Bodrumspor, iddialı konuma geldi. Bu galibiyetle 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar Sakaryaspor'la arasındaki puan farkını 8'e düşürüp umutlandı. Gergin geçen karşılaşmayı kazanan Bodrumspor'da futbolcular ve teknik heyet galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Seri galibiyetlerle konumumuz değişti. Önümüzde çok maç var. Hepsi bizim için ayrı ayrı final niteliğinde. İnanıyorum ki galibiyetlerimizi sürdüreceğiz ve sezon sonuna kadar zirve yarışının içinde olacağız" diye konuştu.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor, Haber

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