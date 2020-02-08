Bodrumspor seri peşinde

08.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:29

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'u 5-1 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini dindiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eyüpspor'u konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Egemen Artun düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Emre Özkan, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA