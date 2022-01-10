Bodrumspor Sergen'i kiralık verdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Play-Off yarışındaki Bodrumspor, Sergen Yatağan'ı sezon sonuna kadar Teco Karacabey Belediyespor'a kiralık gönderdi.

Daha önce Harun'u da aynı takıma kiralık veren Bodrumspor, Medeni ile ise yollarını ayırmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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