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Bodrumspor Sergen'i kiralık verdi

Bodrumspor Sergen'i kiralık verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Play-Off yarışındaki Bodrumspor, Sergen Yatağan'ı sezon sonuna kadar Teco Karacabey Belediyespor'a kiralık gönderdi.

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Play-Off yarışındaki Bodrumspor, Sergen Yatağan'ı sezon sonuna kadar Teco Karacabey Belediyespor'a kiralık gönderdi.

Daha önce Harun'u da aynı takıma kiralık veren Bodrumspor, Medeni ile ise yollarını ayırmıştı.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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