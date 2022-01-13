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Bodrumspor Seçkin'i aldı

Bodrumspor Seçkin'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda Play-Off hedefini yakalamayı isteyen Bodrumspor, kadrosunu Çorum FK'dan orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la güçlendirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda Play-Off hedefini yakalamayı isteyen Bodrumspor, kadrosunu Çorum FK'dan orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la güçlendirdi. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Seçkin, kariyerinde daha önce Hacettepe, Giresunspor, Fethiyespor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Ünyespor, Gaziosmanpaşa, Aydınspor 19223, Sarıyer, Niğde Anadolu FK, Keçiörengücü ve Uşakspor'da görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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