Bodrumspor şahlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrumspor şahlandı

07.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:43
Bodrumspor şahlandı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde zirve mücadelesi veren Turgutluspor'u evinde 4-1 yenen Bodrumspor müthiş bir çıkış yakaladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde zirve mücadelesi veren Turgutluspor'u evinde 4-1 yenen Bodrumspor müthiş bir çıkış yakaladı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde son 11 maçta sadece 1 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, düşme hattından gelip Play-Off yarışına ortak oldu. Bu süreçte sadece Kırşehir Belediyespor'a 3-0 kaybeden Ege ekibi, Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor, Baybur İl Özel İdare, Karabükspor ve Turgutluspor'u yendi.

Sivas Belediyespor, Elazığspor ve Serik Belediyespor'la berabere kalan Bodrumspor, 29 puanla ilk devreyi 7'nci sırada tamamladı. Play-Off'a göz kırpan Bodrumspor'da Tahsin Tam çıkışlarının ikinci yarıda da süreceğini dile getirdi. İyi bir kamp dönemi geçireceklerini ifade eden Tam, "Oyuncularımı kutluyorum. Zorlu bir ilk yarı geçirdik. Kritik maçları kazanmasını bildik. İkinci devrede de kaldığımız yerden devam edip takımımızı hak ettiği yere getireceğiz" açıklamasını yaptı.


Bodrumspor şahlandı
Bodrumspor şahlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fikri Sağlar Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrumspor şahlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 12:00:04. #1.14#
title