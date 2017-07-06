Bodrumspor Sahaya İndi

İKİNCİ Lig'in yeni takımlarından Bodrum Belediye Bodrumspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.



Yalıçiftlik mahallesinde bakım ve onarımı tamamlanan tesislerde teknik direktör Ali Merdin nazaretinde yapılan ilk çalışmaya geçen hafta evlenen ve yönetimden izin alan golcü Çağrı Teknik dışında tüm futbolcular katıldı. 3'üncü Lig'deki ilk yıllarında play off oynayıp, ikinci sezonlarında şampiyon olup 2'nci Lig'e çıktıklarını hatırlatan Başkan Rıza Karakaya, "Bodrumspor'un olduğu her yerde iddia vardır. Bu sezon da hedefimiz 1'inci Lig'e yükselmek" dedi.



Geçen yılki kadrodan 15 oyuncu kaldığını, ayrıca Sarıyer'den kaleci Fırat, Van Büyükşehir Belediyespor'dahn Medeni ve Göztepe'den Salim'i transfer ettiklerini belirten Başkan Karakaya, "Şu anda görüştüğümüz 2-3 oyuncu var. Bu futbolcuları da renklerimize bağlayıp, kadroyu şakillendirmek istiyoruz" dedi.



Teknik direktör Necati Erkmen'le yolları ayırıp takımı yardımcısı Ali Merdin'e teslim ettiklerini hatırlatan Rıza Karakaya, "Ali Merdin yıllarca formamızı giymiş, kaptanlığımızı yapmış, altyapımızda çalışmış bir isim. Kendisine güvenimiz tam" yorumunu yaptı.



- Bodrum