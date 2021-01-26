Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak
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Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

26.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:03
Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

MİLSİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 8'inci sırada tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci devrenin ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.

MİLSİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 8'inci sırada tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci devrenin ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Harun Toplar yönetecek. Teknik Direktör Tahsin Tam, ikinci yarıya galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Tahsin Tam, "İkinci yarı bir hayli çetin geçecek. Üst sıralarda yer almak istiyoruz, her maç bizim için final niteliği taşıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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