Bodrumspor prestij maçında

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından sadece 1 puan alıp Play-Off hayallerine matematiksel olarak veda eden Bodrumspor yarın evinde 2 puanı bulunan sonuncu Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.