Bodrumspor prestij maçında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrumspor prestij maçında

Bodrumspor prestij maçında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından sadece 1 puan alıp Play-Off hayallerine matematiksel olarak veda eden Bodrumspor yarın evinde 2 puanı bulunan sonuncu Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından sadece 1 puan alıp Play-Off hayallerine  matematiksel olarak veda eden Bodrumspor yarın evinde 2 puanı bulunan sonuncu Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Şahin Berker'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı-kart cezalısı Muhammet Aran forma giyemeyecek. Teknik direktör Tahsin Tam ilk 5 hedeflerine ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Gökhan Töre Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrumspor prestij maçında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:29:25. #1.16#

title