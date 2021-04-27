Bodrumspor Play-Off için Serik deplasmanında
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Bodrumspor Play-Off için Serik deplasmanında

Bodrumspor Play-Off için Serik deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Tetiş Yapı Elazığspor ve Bayburt Özel İdarespor'a yenilerek Play-Off yolunda ağır darbe alan Bodrumspor yarın deplasmanda Serik Belediyespor'un rakibi olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Tetiş Yapı Elazığspor ve Bayburt Özel İdarespor'a yenilerek Play-Off yolunda ağır darbe alan Bodrumspor yarın deplasmanda Serik Belediyespor'un rakibi olacak. Bitime 3 maç kala Play-Off potasının 5 puan gerisinde yer alan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Tahsin Tam, "Maalesef tek başına kazanmamız yeterli olmayacak. Üzerimizdeki rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekecek. Biz umudumuzu koruyacağız, son düdüğe kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Bodrumspor bu maç öncesi 58 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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