Bodrumspor Play-Off aşkına

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrumspor yarın evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrumspor yarın evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör Tahsin Tam, karşılaşmayı kazanıp yeniden Play-Off yarışında iddialı konuma geleceklerini söyledi. Tahsin Tam, "Sivas Belediyespor galibiyetiyle kendimize geldik. Çetin bir yarış var. Biz de iddialıyız. Sahamızdan 3 puan alıp tekrar Play-Off potasına gireceğiz" dedi. Bodrumspor grupta 52 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı