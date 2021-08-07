Bodrumspor Omar Imeri ile anlaştı
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Bodrumspor Omar Imeri ile anlaştı

Bodrumspor Omar Imeri ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig takımlarından Bodrumspor, geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen sağ kanat Omar Imeri ile anlaşma sağladı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Bodrumspor, geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen sağ kanat Omar Imeri ile anlaşma sağladı. Arnavut asıllı 21 yaşındaki Makedon futbolcu, Türk vatandaşlığı bulunması sayesinde 2'nci Lig'de forma giyebilecek.

Bodrumspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Imeri, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk U21 takımlarında da forma giydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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