Bodrumspor Omar'ı kiralık verdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ara transfer döneminde fazla forma şansı bulamayan birçok oyuncusunu farklı takımlara kiralık gönderen Bodrumspor, Omaer Imeri için de aynı yolu izledi.

Yeşil-beyazlılar, Makedon futbolcuyu Makedonya 1'inci Lig ekibi FC Shkupi'ye verdi. Bodrumspor yönetimi, "Oyuncumuz Omar Imeri için Makedonya 1.Lig ekibi FC Shkupi ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmasına varılmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Bodrumspor'da ilk yarıda 12 maça çıktı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri