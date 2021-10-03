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Bodrumspor ligin yeni lideri oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor ligin yeni lideri oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Turgutluspor'u 3-0 yenen Bodrumspor liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Turgutluspor'u 3-0 yenen Bodrumspor liderlik koltuğuna oturdu.

Zirve yarışında çekiştiği tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar büyük mutluluk yaşadı. İlk kez 2'nci Lig'de zirveye kurulan Bodrumspor'da teknik direktör Tahir Tam takımını tebrik etti. Güzel bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Tam, "Her geçen hafta daha iyi olacağız. Şu an lideriz ama ligin de başında sayılırız. Daha çok çalışacağız ve konumumuzu koruyacağız" dedi.Şimdiye kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet. 1 mağlubiyet alan Bodrumspor, çarşamba günü de Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak.


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