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Bodrumspor kupada Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Bodrumspor kupada Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Bodrumspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Bodrumspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan taraf tur atlayacak. Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Kupaya 3'üncü turda başlayan Bodrumspor, ilk olarak Isparta 32 Spor'u eledi. Yeşil-beyazlılar 4'üncü turda ise Süper Lig'in formda takımlarından Medipol Başakşehir'i deplasmanda seri penaltı atışları sonucunda 4-2 yenerek saf dışı bıraktı.


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