Bodrumspor kampa girdi
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Bodrumspor kampa girdi

11.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:04
Bodrumspor kampa girdi

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle ilk yarıyı Play-Off yarışına ortak olarak tamamlayan Bodrumspor, ikinci devre öncesi Antalya'da kampa girdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle ilk yarıyı Play-Off yarışına ortak olarak tamamlayan Bodrumspor, ikinci devre öncesi Antalya'da kampa girdi. Belek'te 18 Ocak'a kadar kamp yapacak yeşil-beyazlılar, 20 Ocak'tan itibaren antrenmanlarına yeniden Bodrum Yalıçiftlik Tesisleri'nde devam edecek. Bodrumspor, grupta ikinci yarının ilk maçında 27 Ocak Çarşamba günü Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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