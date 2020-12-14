Bodrumspor kahroldu
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Bodrumspor kahroldu

14.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:24
Bodrumspor kahroldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tetiş Yapı Elazığspor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor galibiyeti kıl payı kaçırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tetiş Yapı Elazığspor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor galibiyeti kıl payı kaçırdı. Mücadelenin 89'uncu dakikasında 2-1 öndeyken penaltı kazanan yeşil-beyazlılar atışı gole çeviremedi. Skoru 3-1'e getiremeyen Bodrumspor, 90+4'üncü dakikada ise kalesinde golü gördü. Teknik direktör Tahsin Tam büyük şanssızlık yaşadıklarını belirterek, "Penaltıyı gole çevirsek maçı almıştık. Futbol böyle bir oyun. Kaçırdığımız penaltı sonrası golü yedik, çok üzgünüz" diye konuştu.Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'la oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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