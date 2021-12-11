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Bodrumspor, İnegöl'de terleyecek

Bodrumspor, İnegöl'de terleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, evinde Hekimloğlu Trabzon'la 1-1 berabere kalan Bodrumspor, yarın İnegölspor'a misafir olacak.

TRABZON (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, evinde Hekimloğlu Trabzon'la 1-1 berabere kalan Bodrumspor, yarın İnegölspor'a misafir olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Eren Gökmen görev yapacak. Bodrumspor bu karşılaşma öncesi 27 puanla 7'nci sırada yer alıyor.


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