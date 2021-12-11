Bodrumspor, İnegöl'de terleyecek

TRABZON (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, evinde Hekimloğlu Trabzon'la 1-1 berabere kalan Bodrumspor, yarın İnegölspor'a misafir olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Eren Gökmen görev yapacak. Bodrumspor bu karşılaşma öncesi 27 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet