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Bodrumspor ilki yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor ilki yaşadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk 3 maçını kazanarak zirveye kurulan Bodrumspor, Sakaryaspor deplasmanında fren yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk 3 maçını kazanarak zirveye kurulan Bodrumspor, Sakaryaspor deplasmanında fren yaptı. Rakibine tek golle yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Tahsin Tam, tekrar kazanmaya başlayıp kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor, grupta cumartesi günü Turgutluspor'u konuk edecek.


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