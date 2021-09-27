Bodrumspor ilki yaşadı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk 3 maçını kazanarak zirveye kurulan Bodrumspor, Sakaryaspor deplasmanında fren yaptı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk 3 maçını kazanarak zirveye kurulan Bodrumspor, Sakaryaspor deplasmanında fren yaptı. Rakibine tek golle yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Tahsin Tam, tekrar kazanmaya başlayıp kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor, grupta cumartesi günü Turgutluspor'u konuk edecek.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri