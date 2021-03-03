Bodrumspor ikincilik yarışında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrumspor ikincilik yarışında

03.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:34
Bodrumspor ikincilik yarışında

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 13 maçta bileği hiç bükülmeyip 10 galibiyet, 3 beraberlikle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Bodrumspor, yarın tek basamak üzerindeki Vanspor'u ağırlayacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 13 maçta bileği hiç bükülmeyip 10 galibiyet, 3 beraberlikle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Bodrumspor, yarın tek basamak üzerindeki Vanspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Ozan Sol, Medeni ve Harun'un yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu forma giyemeyecek. Sondan ikinci sıraya kadar geriledikten sonra yaptığı müthiş atakla 16 sıra birden yükselen Play-Off hattındaki Bodrumspor'un 45 puanı bulunuyor. Vanspor ise 47 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip rakibini yendiği takdirde ikinciliğe yükselecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrumspor ikincilik yarışında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 11:36:57. #1.15#
title